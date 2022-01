Volleybalsters Dynamo balen flink na deceptie in Groningen

Zorgt zwervende Dirk ervoor dat er eindelijk iets gebeurt met dit pand in centrum Apeldoorn?

Zo staat het tijden leeg, zo is er opeens weer een ‘bewoner’. Kanaalzicht, een markante woning in het centrum van Apeldoorn, is sinds kort de thuisbasis van straatavonturier Dirk. De vraag onder omwonenden is vooral: wat zijn de plannen met dit vervallen pand?

18 januari