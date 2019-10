Volop belangstelling om roetveegpiet te zijn bij landelijke intocht Sint in Apeldoorn

Bijzonder concept in Apeldoorn: Werkruimte kopen in een kantoorge­bouw

7:00 Een kantoorconcept zoals we dat in de wijde regio nog niet kennen. The Mixer in Apeldoorn is een bedrijfsverzamelgebouw waar ondernemers een werkruimte kunnen huren, maar óók kunnen kopen. Dat laatste maakt het tot een bijzonder project waarvoor de notaris het wiel opnieuw moest uitvinden.