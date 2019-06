Volop strijd in kanaal tussen de Drakenboten, recordaantal bezoekers voor openingsavond

Tussen de teams van de bedrijven dook vanmiddag ook Sinterklaas ineens op in een Drakenboot. Naar eigen zeggen om te testen of het sluisje in het kanaal wel hoog genoeg is voor zijn boot. ,,Dat paste precies. Dus voor de intocht in november dit jaar moet het ook goedkomen’’, aldus de heiligman. Zelf stapt hij ook nog in een drakenboot, maar het roeien is het werk van zijn pieten.