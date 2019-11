Vondst brief uit 1945 leidt tot speurtocht naar nabestaanden Antonie van de Kraats uit Apeldoorn

Bochum

In een recent interview met Omroep Zeeland vertelde Van den Berk dat de familieleden van Anton al een tijdje niets meer van hun neef hadden vernomen sinds hij naar het Duitse Bochum was vertrokken. Zij hoopten snel een teken van leven te ontvangen. Of zij ooit een reactie op de brief hebben gekregen, is onduidelijk.

Even leek het erop dat de briefvinder op een nabestaande van Anton was gestuit. Die vertelde hem dat Anton na de bevrijding op Java was gestorven. Hij had daar een Jappenkamp overleefd en ligt op een ereveld. Van den Berk kwam al snel tot de conclusie dat dit een andere Anton was dan de Anton in de brief.