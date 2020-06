Vondst lichaam in sloot Teuge, politie doet onderzoek

UPDATEIn een sloot in Teuge is vanmiddag een lichaam aangetroffen. Dat bevestigt de politie, die momenteel onderzoek doet. De recherche en forensische opsporing zijn inmiddels ook gearriveerd.

Of er een verband is met de vermissing van een man uit Teuge, waar de hele dag door de politie en familieleden al naar wordt gezocht, is nog niet duidelijk.De politie kan daarover nog niets zeggen.

De melding van een ‘persoon te water’ kwam rond 15 uur binnen bij de politie. Dat is in een sloot, nabij de kruising van de Leemsteeg en Zonnebergstraat. De plek is afgezet en politie en recherche doen onderzoek. Delocatie ligt op de route van Bussloo naar Teuge.

Bussloo

Eerder op de dag is intensief gezocht naar een vermiste Teugenaar, die vrijdagavond na een feestje in Bussloo niet thuis is gekomen. De politie roept al de hele dag mensen met informatie op zich te melden en vraagt specifiek naar de fiets van de man.

Volledig scherm Politieagenten overleggen met elkaar bij Bussloo. © Pim Velthuizen

De man reed op een zwart/oranje fiets van het merk Cube, aldus een van de Twitterberichten op Burgernet over de vermissing. Onder meer agenten op de mountainbike speurden het gebied af.

De politie heeft ook een foto van de man verspreid, in de hoop dat iemand hem ergens heeft gezien.

Volledig scherm De politie bezocht onder meer mini-camping de Hane bij recreatieplas Bussloo, met het verzoek aan campinggasten om uit te kijken naar de man en mogelijke informatie. © Luciano de Graaf

Ook een politiehelikopter is op de vroege zaterdagochtend vanuit de lucht aan het mee zoeken geweest. De speurtocht spitst zich toe op het gebied rond de recreatieplas Bussloo. Dat heeft mogelijk te maken met de plek waar de mobiele telefoon van de man voor het laatst een signaal heeft afgegeven.

Er is een signalement verspreid door de politie via Burgernet. Het gaat om een blanke man, lengte 1 meter 87, met donkergrijs haar. Hij draagt een beige korte broek, zwarte fietsschoenen en draagt een rugzak(je), kleur is zwart/grijs.