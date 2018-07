Voor Apeldoorn op zoek naar nieuwe projecten die geld kunnen gebruiken

Britt en Bart uit Apeldoorn proberen extra van vakantie te genieten na tweede aardbeving

30 juli ,,Af en toe, met momenten, sta je weer stil bij wat je hebt meegemaakt. Maar dit zorgt er ook voor dat we extra proberen te genieten van de vakantie'', laat Britt Westrik (25) via whatsapp weten. Ze is samen met haar vriend Bart Vrolijk in Indonesië als er op Lombok een aardbeving voltrekt. Het stel weet wat ze moet doen, een jaar geleden maakten de twee Apeldoorners op het Griekse eiland Kos een aardbeving mee.