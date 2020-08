Voor Atty (48) uit Apeldoorn is een tatoeage cruciaal: ‘Zo kan ik toch nog genieten van mijn lichaam’

,,Al sinds ik 20 ben heb ik heel veel last van mijn lichaam. Ik heb flink wat operaties achter de rug. Voor uiteenlopende zaken. Van het verwijderen van mijn amandelen op mijn 32ste tot verwijderen van mijn eierstokken door chronische ontstekingen. Ook mijn gewrichten ontsteken geregeld en inmiddels heb ik vergevorderde artrose in mijn linkerknie. Mijn tattoos zijn voor mij een manier om toch nog een beetje te genieten van mijn lichaam. Als ik nu in de spiegel kijk, denk ik wauw, mooi! De een koopt een jurkje, ik zet een mooie tatoeage.



Ik had al best wat tatoeages, maar wilde altijd nog graag iets hebben wat mijn afkomst symboliseert. Ik ben geboren en getogen op de Veluwe. Vele ochtenden heb ik als kind in het bos gelopen, op zoek naar wild. En iedereen die de tattoo ziet, zegt: ha, de Veluwe! Missie geslaagd dus.