Voor burgemeester De Graaf sluit het boek van drama Apeldoorn nooit: ‘Elke seconde op mijn netvlies gebrand’

Klinkers vervangen asfalt op Westenen­ker­weg in Apeldoorn Zuid

10:30 De werkzaamheden aan de Westenenkerweg tussen Eendrachtstraat en Zilverweg zijn afgerond. Het asfalt heeft plaats gemaakt voor klinkers. Dat is duurzamer, want zo kan het regenwater de grond in zakken en hoeft het niet via het riool te worden afgevoerd.