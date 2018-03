Voor de liefhebber: Film Festival Midden-Nederland in Ugchelen

Suikerbrink Vaassen opgeschrikt door nieuwe autobrand

9:36 In de Vaassense wijk de Suikerbrink is voor de derde keer dit jaar een auto in brand gevlogen. De gedupeerden gaan ervan uit dat de auto in de fik is gezet, net zoals dat de voorgaande twee keer zeer waarschijnlijk gebeurde. De politie doet vrijdagochtend grondig onderzoek.