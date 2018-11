Voor de prijs van deze whisky van Apeldoornse slijter kun je een paar keer op vakantie

De slijterij aan de Brinklaan was al een Gall & Gall toen Tuite de zaak in 1997 overnam. Het is nu tijd om zich aan te sluiten bij een ‘vrije keten', vindt de ondernemer. TopSlijters is een franchiseorganisatie waarbij circa tachtig slijters zijn aangesloten. ,,Het grote voordeel voor mij is dat ik na de overstap dingen meer op mijn eigen wijze kan doen’’ zegt hij. ,,Het hele wijnassortiment gaat er bijvoorbeeld uit en ik kan het bierassortiment fors uitbreiden. Ik ga het pand vanbinnen vernieuwen. Ik krijg veel meer flexibiliteit.’’

Drooglegging

De exclusieve flessen in de vitrine verraden de liefhebber in hem. ,,Dat soort ‘spul’ is alleen via de veiling te koop’’, zegt Tuite. ,,Het mooie van die Rewco is dat die in 1917 is gedistilleerd en in 1932 is gebotteld. Die fles stamt dus uit de periode van de Amerikaanse drooglegging. In die tijd kon je niet zoals nu een fles bij de slijter kopen, maar had je daar een doktersrecept voor nodig.’’ De tekst onderaan het verweerde etiket duidt daar ook op: ‘The American Medical Spirits Company’. Medical betekent medisch.