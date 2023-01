Voor de vierde keer brand in dezelfde Apeldoornse straat, politie constateert brandstichting

Het brandende voertuig is rond 03.30 uur ontdekt, waarna de brandweer gelijk werd gebeld. Bewoners wisten de vlammen al voordat de brandweer ter plaatse was te blussen. Het vuur is ontstaan bij de achterwielen. De politie concludeert na onderzoek dat er sprake is van brandstichting.

Vorig jaar was het drie keer raak in deze straat met brandjes. Zo is in mei een papiercontainer in vlammen opgegaan en in juli en augustus een auto. De politie neemt sinds de incidenten van vorig jaar de straat al vaker mee in de surveillance.