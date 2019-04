Voor de zomer moet duidelijk zijn of Apeldoorn meer plek moet maken voor woonwagenbewoners en kermisexploitanten

Het onderzoek naar de behoefte aan plekken voor woonwagenbewoners en kermisexploitanten in Apeldoorn, kan bijna beginnen. De projectgroep heeft een vragenlijst opgesteld, die binnenkort definitief vastgesteld en verstuurd wordt. Met het onderzoek moet duidelijk worden of er voldoende plekken voor woonwagens en caravans in de gemeente zijn.

De projectgroep, opgericht in februari, bestaat uit vertegenwoordigers van de Huurdersorganisatie Woonwagenbelangen Apeldoorn (in oprichting), de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK, de Nederlandse Kermisbond en de gemeente Apeldoorn. Sabina Achterbergh, voorzitter van de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland deed eerder een vergelijkbaar onderzoek in de gemeente Haarlemmermeer, en is nu ook betrokken bij het onderzoek in Apeldoorn.

,,Het staat er goed voor, het is leuk dat de gemeente Apeldoorn dit op deze manier oppakt’’, vertelt Sabina Achterbergh. Ze is tevreden over hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen loopt. ,,De vragenlijst die naar de mensen gaat, is inmiddels klaar. Hij moet alleen nog definitief vastgesteld worden, en dan kan het onderzoek beginnen. Dat willen we met een startbijeenkomst met alle partijen doen.’’ Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend.

Vragenlijsten

Achterbergh weet uit ervaring dat het onderzoek zo'n drie maanden in beslag neemt. ,,Alle woonwagenbewoners en kermisexploitanten krijgen een vragenlijst. Daarnaast gaan we ook bij de mensen langs om te horen waar behoefte aan is. Het ligt ook deels aan de bewoners zelf hoe snel het onderzoek wordt afgerond. Als mensen de vragenlijsten vergeten in te vullen, duurt het langer.’’ Niet alleen mensen die nu in een woonwagen of caravan wonen worden benaderd, ook de zogenaamde ‘spijtoptanten’ vormen een belangrijk deel van het onderzoek. Dat zijn de mensen die noodgedwongen in een huis zijn gaan wonen. Door ook deze mensen te benaderen, moet er een compleet beeld ontstaan van waar behoefte aan is in Apeldoorn.