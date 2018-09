Voor een prikkie verse broodjes en pasta scoren in Apeldoorn

Zij hebben zich aangesloten bij Too Good To Go. Dat bedrijf heeft een app ontwikkeld om voedselverspilling tegen te gaan. Er verdwijnt namelijk nogal wat eten waar niks mis mee is in de groene container. Doodzonde natuurlijk! Met de app wordt dat tegengegaan. Ondernemers bieden er eten op aan dat in de kliko dreigt te belanden. Voor een derde van de normale verkoopprijs kunnen klanten een box vol lekkernijen bestellen.

Afhalen

Pasta voor een prikkie dus in het geval van de Pastazaak aan de Van Kinsbergenstraat. Het is één van de zeven locaties in Apeldoorn waar je maaltijden en broodjes af kunt halen. Want ze per brommer of busje bezorgen staat natuurlijk haaks op duurzaamheid. Bedrijfsleider Nathalie Dirksen is enthousiast. ,,Het is een leuk initiatief. We hebben ook al een aantal boxen verkocht. Hoewel het misschien ook tot nieuwe klanten leidt, doen we niet mee om meer te verkopen. We zijn er groot voorstander van om verspilling tegen te gaan."

Maar is dat ook niet te voorkomen door simpelweg goed in te kopen? ,,Dat blijft moeilijk'', vindt Dirksen. ,,Soms zijn de verse broodjes om 15.00 uur al op. In andere gevallen liggen ze er om 22.00 uur nog.'' Als ondernemer heb je zaken als het weer immers niet in de hand.

Leermoment

Volgens collega Bob van der Klij van stationsrestauratie Statie is helemaal niets weggooien derhalve een utopie. Maar omdat het wel een onsje minder mag, neemt ook hij deel. ,,Het past bij onze bedrijfsfilosofie: lokaal, duurzaam en biologisch. Bovendien zit er een mooi leermoment in voor onze medewerkers. Vaak ontstaat er toch gemakzucht. We hebben al even proefgedraaid. Sinds tweeënhalve week bieden we iedere dag een doosje aan en in tachtig procent verkopen we ze ook."

Wat krijgen de klanten dan precies? Dat is een complete verrassing. Want het is elke dag weer de vraag wat er overblijft.