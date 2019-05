Voor een schijntje naar absurdistisch spektakel in Apeldoorn

Iets minder dan 65 euro kost een normaal kaartje voor het absurdistische spektakel dat de Ashton Brothers vanaf vrijdag drie weken lang op het Zwitsalterrein laten zien. Maar als je enigszins thuis bent op Vakantieveilingen.nl betaal je de helft van dat bedrag voor - let wel - twee kaartjes. De afgelopen dagen gingen deze duokaarten er veelal voor iets meer dan drie tientjes van de hand.

Vrij duur

Volgens woordvoerder Pauline Ouwerkerk is het tweeledig. ,,Hoewel je er een diner, show en afterparty voor krijgt, zijn de tickets vrij duur. Op deze manier willen we de kaarten ook aan mensen met een kleinere portemonnee aanbieden. Daarnaast kunnen we zo plekken opvullen die anders leeg zouden blijven. Maar het is absoluut niet zo dat we de kaarten in de uitverkoop doen. Het gaat ook maar om een beperkt aantal kaarten op Vakantieveilingen.nl.”

Dat je via deze populaire site bij wijze van spreken voor een kwartje op de eerste rang kunt zitten, valt niet bij iedereen in goede aarde. Ouwerkerk heeft daar wel begrip voor. ,,Dat is heel zuur. Aan de andere kant is het niet anders als je nieuwe schoenen koopt. Die kunnen een week later ook sterk afgeprijsd zijn. De mensen die in eerste instantie een kaartje gekocht hebben, komen er ook niet bekaaid vanaf. Zij hebben de beste plaatsen uit kunnen zoeken.’’

Trend

Maar ze bespeurt ook in Apeldoorn de trend dat mensen pas op het laatste moment kaarten aanschaffen. ,,Dat zag je ook in Eindhoven. Daar begon het bovendien pas te leven toen we eenmaal begonnen waren.” Uiteindelijk kwamen op de negen voorstellingen in de Lichtstad in totaal zo’n 8000 mensen af.