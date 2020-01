Voor een 'staatslot-Mini’ moet je bij Primera Westra in Apeldoorn zijn: drie winnaars

Karel Westra, die drie filialen van Primera in de gemeente Apeldoorn heeft en daarnaast nog een filiaal onder eigen naam runt op winkelcentrum Kayershof, kan zijn geluk niet op. ,,Dit is toch wel héél bijzonder. Voor het derde achtereenvolgende jaar verkopen we loten waarop de Mini is gewonnen. Vorig jaar ook al op het Ordenplein en een jaar eerder bij ons filiaal op Kayershof. En dan nu, in één trekking zelfs 2,5 keer. De dealer hier, Dusseldorp, heeft een goede aan ons, haha. Dat belooft wat voor de komende keer. Misschien valt hier zelfs de hoofdprijs dan wel". In totaal werden er volgens Westra in het land overigens 250 Mini’s door de Staatsloterij verloot.