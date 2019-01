Voor het eerst een vrouw als burgemeester in Apeldoorn. ‘Nou en? Dat zegt toch niets over je kwaliteiten?’

videoEen vrouw als (waarnemend ) burgemeester in Apeldoorn. De eerste na een ellenlange lijst kerels. Is Apeldoorn er blij mee? ,,Boeit me echt niet. Die tijd zijn we toch wel voorbij? Het gaat om de kwaliteit.’’

De reacties op straat zijn nuchter. Petra van Wingerden (63) mag komende maanden op Apeldoorn passen als waarnemend burgemeester. Ze is de tijdelijke opvolger van John Berends, die commissaris van de koning wordt in Gelderland. Dat ze een vrouw is, is leuk. Maar het gaat om de kwaliteit, zegt vrijwel iedereen die je er naar vraagt op straat.

Geslacht

,,Degene die het meeste geschikt is voor de baan, die moet het krijgen. En als dat een vrouw is, dan is dat mooi. Maar van mij hoeft het niet per se’’, zegt een passante. Een andere bezoekster van de winkelstraat: ,,Het geslacht zegt toch helemaal niets over de kwaliteiten die iemand bezit?’’

Genuanceerder

Ook mannen vinden dat, zo blijkt. Een ondernemer: ,,Maakt me niet uit, een man of vrouw. Als die persoon maar het beste voor heeft met Apeldoorners en de stad. Dan is het voor mij goed.’’ Een jongeman vindt het wel leuk. ,,Goede zaak.’’ Een vrouw die net een winkel uit komt lopen vindt het prima, een vrouw aan het roer. ,,Vrouwen kijken wat genuanceerder’’, vindt ze. ,,Vrouwen zijn wat duidelijker, die zeggen waar het op staat. Ze draaien er niet om heen, zijn meer to the point. Mannen praten soms meer en zeggen dan minder.’’

Quote Net als elke man zal deze vrouw zich ook moeten bewijzen Priscilla Trip, Voorzitter Bedrijvenkring Apeldoorn

Priscilla Trip is advocaat en sinds een maand de eerste vrouwelijke voorzitter van Bedrijvenkring Apeldoorn. Zij staat wel te juichen dat de stad - voor het eerst! - een vrouw aan het roer krijgt? Een beetje dan. ,,Mooi toch? Een vrouw aan de top.’’ Maar voor alle duidelijkheid: ,,Ik ben niet heel erg zo’n Opzij-type. Wat mij betreft gaat het om kwaliteit en inhoud. Het gaat om de kennis en kunde die iemand heeft. Man of vrouw, dat maakt me niet uit. En net als elke man zal deze vrouw zich ook moeten bewijzen.’’

Bij de gemeente Apeldoorn werken de nodige vrouwen op belangrijke posities, weet Trip. ,,Maar volgens mij zijn alle wethouders man. Dan is juist wel goed als er een vrouw bij komt.

Praktischer

Grada Elijzen van de christelijke vrouwenbeweging Passage in Apeldoorn is wel content met een vrouw als burgemeester. ,,Ik vind het wel goed. Ik stem ook altijd op een vrouw als we moeten stemmen. Waarom? Wij denken anders dan mannen. We kijken verder, we zijn praktischer.’’

De definitieve opvolger van John Berends moet dus ook een vrouw zijn? ,,Nee, niet per se. Het zou wel mooi zijn. Maar het moet in elk geval een goede zijn. Eentje die Apeldoorn in gaat. Niet zo'n kantoortype.’’