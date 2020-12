Voor het eerst sinds censuurconflict over azc verschijnt Apeldoorns wijkblad weer

Bemidde­ling in rel rond azc-artikelen in wijkkrant Apeldoorn

9 juli De redactie van wijkkrant Wijkkijker in Apeldoorn wil met wijkraad Osseveld-Woudhuis het gesprek aan over kritische publicaties. Dat gebeurt na een rel over artikelen over het asielzoekerscentrum, dat op de grens van de wijk moet komen.