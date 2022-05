‘Voor jouw ogen vermoord ik hem’ zei Apeldoornse crimineel Ronnie van H. tegen zijn ex-vriendin

Boek ‘Wakend bij jou’ staat stil bij laatste levensfase; overhandi­ging in Apeldoorn

Juliëtte Verhagen, huisarts en kaderarts Palliatieve Zorg in Apeldoorn, neemt komende dinsdag het eerste exemplaar in ontvangst van het boekje ‘Wakend bij jou’. Dit is een boekje vol praktische informatie over de rol die vrijwilligers kunnen spelen in de laatste fase van het leven, afgewisseld met foto’s, gedichten en ervaringsverhalen.

11:59