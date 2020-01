Voor miljoenen opgeknapte Oranjerie kampt met grote leegstand: ‘Voor de gezelligheid hoef je hier niet te komen’

De familie Oudekotte uit Apeldoorn weet niet wat ze ziet als ze via de Mariastraat de Oranjerie binnenloopt. Zowel boven als beneden staan in dit gedeelte vrijwel alle units te huur. ,,We zeggen net tegen elkaar: wat jammer dat er zoveel leeg staat want het is prachtig geworden. De verlichting, de aankleding: het ziet er heel mooi uit. Maar ja, geen winkels.’’

Aan het comfort en klimaat in het onlangs verbouwde winkelcentrum ligt het volgens hen niet. De Oudekottes missen de gezelligheid van La Place, ooit het kloppend hart van de Oranjerie. ,,Dat mis ik hier echt, voor de gezelligheid hoef je hier nu niet te komen. Een horecazaak met een terras zou een oplossing kunnen zijn. Dat trekt mensen en daardoor misschien ook nieuwe winkels’’, oppert Joop Oudekotte. Liever gaan hij en zijn vrouw naar winkelcentrum Kronenburg in Arnhem. ,,Daar zit een La Place en je kunt er gratis parkeren.’’