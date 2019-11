Voor tuintje op hoogte in de binnenstad van Apeldoorn is geen gietertje nodig

Intocht Mis niets van de sinter­klaas­in­tocht in Apeldoorn: volg het live bij de Stentor

19:08 Hij komt hij komt... die lieve goede sint. Het is nog maar één nachtje slapen tot Sinterklaas met zijn pieten weer in het land is. Als alles goed gaat met de stoomtrein, want dat is nog maar de vraag, mogen we Sinterklaas zaterdagmiddag verwelkomen in Apeldoorn.