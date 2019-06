Voorbijganger redt zeven eendenkuikens uit riool op industrieterrein in Apeldoorn

De Apeldoorner was aan het werk bij een bedrijf aan dezelfde straat. Toen hij naar huis fietste hoorde hij hard gepiep en zag een moedereend vlakbij een putdeksel. De man stapte af en lichtte de putdeksel op. Zeven kuikens wist de Apeldoorner te bevrijden uit hun benarde situatie, terwijl de moedereend toekeek en veel lawaai maakte.

Gepiep

Een bluswagen die in de buurt was rukte uit naar de Weegschaalstraat en onderzocht de put. De brandweermannen hoorden geen gepiep meer en probeerden met licht en fotocamera's een beeld te schetsen van rioolput. Voor de zekerheid werd met bluswater het riool door gespoten in de hoop dat een eventueel achtste kuiken bij een volgende put tevoorschijn zou komen. Dat gebeurde niet. Een achtste kuiken werd niet aangetroffen.