Voordeur Sociëteit Apeldoorn moet ook straks nog stralen

Zoals eerder in deze krant gemeld, wil een restaurant naar het gebouw aan de Kerklaan verhuizen. Daarnaast blijft de Sociëteit zelf gebruikmaken van een aantal ruimtes en mogelijk komen daar nog andere huurders bij. In elk geval moet het pand verbouwd worden om er een restaurant mogelijk te maken. De commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie) van de gemeente Apeldoorn heeft bedenkingen bij de eerste plannen van de initiatiefnemers.

Het belangrijkste knelpunt is de functie van de hoofdentree. De toegang aan de achterzijde zal straks de belangrijkste zijn. Begrijpelijk, vindt monumentendeskundige Martin van Bleek. Maar daarmee moet de oorspronkelijke entree aan de voorzijde niet worden weggepoetst. Die is essentieel voor het pand. De bouwers zullen dus met een ontwerp moeten komen waarin die 'voordeur' de eer krijgt die hij verdient. Dat betekent dat die ook in het pand straks nog een rol speelt.

Een andere aandachtspunt zijn moderne toevoegingen: die hebben te weinig samenhang. De opdracht op dit punt is voor rust in het beeld te zorgen. De initiatiefnemers praten binnenkort verder met de commissie over de verbouwplannen.