Voorjaarskermis nog één keer bij Americahal in Apeldoorn

De Voorjaarskermis wordt zeer waarschijnlijk nog één keer op het parkeerterrein van de Americahal gehouden. Dat moet van 9 tot en met 17 maart gebeuren. De evenementenhal sloot in december 2017, maar is nog steeds niet gesloopt. De verwachting is niet dat dit voor 17 maart gaat gebeuren.

Organisator Job de Voer heeft een vergunning aangevraagd voor de Voorjaarskermis. Zo'n 25 jaar lang werd het seizoen in Apeldoorn geopend. De meeste attracties stonden in de Americahal opgesteld. Met het sluiten van de Americahal startte vorig jaar een zoektocht naar een alternatieve locatie. Die leek te zijn gevonden op Kanaal-Zuid, maar de buurt keerde zich tegen dat voornemen. Uiteindelijk kon de kermis toch buiten bij de Americahal worden opgesteld.

Rijplaten

,,We dachten voor dit jaar aanvankelijk aan het terrein op De Voorwaarts waar het Wintercircus wordt gehouden’’, legt De Voer uit. ,,Tot ons duidelijk werd dat we nog een keer bij Americahal terecht zouden kunnen. Op De Voorwaarts bestaat een deel van het terrein uit gras. Dat betekent dat we rijplaten neer moeten leggen en daar zijn kosten mee gemoeid. Daarom staan we deze keer liever bij de Americahal.’’ Voor de toekomst is de plek van het Wintercircus wel een mooi alternatief, vindt De Voer. ,,Je staat daar nog beter in het zicht. Daar komen veel auto's langs, dat is mooie reclame.’’

De sluiting van de Americahal heeft het seizoen wel veranderd, zegt De Voer. ,,We beginnen nu later. Pas na de vakantie. In februari is de kans op wintersweer veel te groot. Als je met veel attracties binnen staat geeft dat niet, maar met alles buiten is het een risico. Het voordeel is wel dat de start van het seizoen mooi aansluit op de volgende kermis. Vanuit Apeldoorn trekken we nu meteen door naar Veenendaal. je hebt geen loze weken er tussen zitten.’’

Onzeker

Kirsten Harleman, woordvoerster bij de gemeente Apeldoorn, laat weten dat de vergunningaanvraag binnen is. ,,We weten nog niet wanneer de Americahal wordt gesloopt. Wel staat vast dat de Raad van State zich op 29 januari over het nieuwe bestemmingsplan buigt. In de regel heeft de Raad van State dan nog twee tot drie maanden nodig voor een uitspraak.’’ Ze noemt het te vroeg om nu al aan te kunnen geven of de kermis vanaf 2020 op De Voorwaarts terecht kan. ,,Er is nog veel onzeker op dit moment.’’