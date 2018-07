Voorlopig geen duidelijkheid over dode vrouw in Apeldoorn

De politievoertuigen staan daarom nog steeds geparkeerd aan de Bronsgietersdonk in wijk De Maten, waar de vrouw sinds 2003 woonde met haar 57-jarige partner en twee kinderen. Het stel komt oorspronkelijk uit Iran. De vrouw werkt bij verpleeghuis Randerode. Daar is gistermiddag een personeelsbijeenkomst geweest, vertelt woordvoerder Bart van Uitert van Zorggroep Apeldoorn. ,,We verliezen een geliefde collega en proberen samen de klap op te vangen. De verslagenheid is groot. Verder wachten we net als iedereen op de berichtgeving van de politie.''

Het is echter nog niet duidelijk wat er is gebeurd, laat politiewoordvoerster Sigrid Passchier weten. Er is niemand aangehouden, er zijn volgens haar meerdere scenario's mogelijk. ,,We doen onderzoek om vast te stellen of er sprake is van een misdrijf. We doen forensisch onderzoek, tactisch onderzoek, buurtonderzoek, horen getuigen en kijken of er camerabeelden zijn.''