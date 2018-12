Voormalig Apeldoorns raadslid Tonca lijsttrekker voor Denk in Europa

Ayhan Tonca is tijdens de Europese Parlementsverkiezingen in 2019 lijsttrekker voor Denk. Dat maakte de partij zondag bekend. Tonca was tussen 1998 en 2014 raadslid voor CDA in Apeldoorn.

Momenteel is Ayhan Tonca (54) clusterdirecteur van drie basisscholen op Islamitische grondslag in Overijssel; onder meer Hilal in Zwolle en De Zonnebloem in Deventer. In zijn woonplaats Apeldoorn was hij tussen 1998 en 2014 (met een onderbreking van anderhalf jaar) actief als raadslid namens het CDA, waarvan vier jaar als fractievoorzitter. Hij werkte ook voor het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Denk verwacht volgend jaar naar eigen zeggen twee zetels te behalen in het Europees Parlement. Tonca noemt het een eer om de lijst van Denk te mogen aanvoeren: ,,Tijdens mijn loopbaan ben ik altijd maatschappelijk betrokken en actief geweest. Ik heb veel vertrouwen in de mensen die actief zijn voor Denk. Het zijn gepassioneerde en enthousiaste mensen die zich dagelijks inzetten voor hun idealen’’, meldt Tonca in een persbericht.

Ondoorzichtig

Daarin staat ook dat Denk op een later moment met een verkiezingsprogramma komt. ,,Denk heeft zich altijd uitgesproken voor een Europa 2.0; meer van minder’’, zegt Tonca wel. ,,De huidige EU is een unie die zich met teveel zaken bezig houdt en die te ondoorzichtig is. Denk is dan ook voor een vernieuwde Europese Unie.’’

Er zijn grote internationale vraagstukken die in EU-verband besproken moeten worden, stelt Tonca, maar specifieke ideeën uitte hij nog niet: ,,Denk aan migratie, klimaat en economische samenwerkingen. Voor al deze thema’s komen wij binnenkort met goede voorstellen.’’

Vertrouwen