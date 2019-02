Voormalig clubhuis Satudarah in Apeldoorn inmiddels leeggehaald

Eén deur in het pand is nog steeds verzegeld, nadat de burgemeester van Apeldoorn in september 2017 het pand sloot. Dit nadat er bij een inval harddrugs, wapens en een grote hoeveelheid contant geld werd gevonden. Burgemeester John Berends besloot het pand daarop een jaar te sluiten. Daar volgde in juni vorig jaar een landelijk verbod voor de motorclub uit.

Inmiddels is het pand voor een groot deel leeggehaald, restanten van de inrichting van de motorclub liggen in twee bouwcontainers die aan de achterkant van het pand staan. Het is onduidelijk wanneer de inboedel uit het, inmiddels vervallen, pand is gehaald en door wie. De eigenaar van het pand wil telefonisch niets zeggen over de plannen voor het pand of de grond.