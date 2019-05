Voormalig militair moet cel in voor drugshandel

De rechtbank legde hem elf maanden cel op waarvan acht maanden voorwaardelijk plus een werkstraf van 240 uur voor de handel in amfetaminen in ’s Heerenberg tussen januari en april vorig jaar. Hij was toen nog in dienst bij Defensie. Voor het dealen na zijn ontslag in Apeldoorn waar hij later van ’s Heerenberg naar toe verhuisde kreeg hij 240 dagen waarvan 100 dagen voorwaardelijk. Hij zat daarvoor al 140 dagen. Inmiddels woont de man in Nijverdal.

De man had de nodige trauma’s opgelopen toen hij in maart 2017 terugkeerde van zijn missie. Toen hij er ook nog getuige van was dat zijn vriendin werd neergestoken, vluchtte hij in drugs. Vervolgens ging hij er in handelen. Hij werd geschorst om in traumabehandeling te gaan. De opgelegde straf betekent dat hij terug moet naar de gevangenis.