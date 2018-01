Voormalig V&D Apeldoorn ziet er eind dit jaar volledig anders uit

De binnenstad van Apeldoorn heeft er aan het eind van dit jaar een blikvanger bij. Het voormalige V&D-pand is dan omgevormd in ,,een dynamisch, modern gebouw'' met meerdere winkels. En met ING waar voorheen Perry Sport zat.

Was 'de V&D' altijd al prominent aanwezig in de Hoofdstraat toen de deuren nog open waren, momenteel trekt het net zo de aandacht terwijl het warenhuis er al lang uit vertrokken is. Sinds dinsdag staat er een grote bouwkraan en uit alles is op te maken dat er nu binnen flink verbouwd wordt.

Veel glas

Elizen Vastgoed laat het pand drastisch omvormen. Feitelijk is er straks niets meer te herkennen van hoe het ooit was, vertelt Maré Elizen. ,,Het wordt een hoogwaardig gebouw. Een beetje naar het voorbeeld van het Apple/Zara-gebouw in Brussel. Dynamisch en doorzichtig; veel glas. Heel inspirerend en eigentijds.'' De welstandscommissie heeft nadrukkelijk meegekeken bij de planvorming en is positief over het beeld dat ontstaat.

Achter de nieuwe gevel zijn straks zes à zeven winkels gevestigd. Er is goede belangstelling voor die units, vertelt Elizen. ,,Het is niet zo dat ze in rijen van tien staan opgesteld, maar animo is er zonder meer.'' De gesprekken met potentiële huurders zijn in ,,een vergevorderd stadium'', aldus Elizen. ,,De ruimtes zijn nagenoeg verhuurd.'' Welke winkelformules de gebruikers worden, kan de vastgoedbeheerder nog niet uitspreken.

Er is wel bekend wat er in het deel langs de Kanaalstraat komt; de plek waar voorheen Perry Sport was gevestigd. Daar krijgt ING een kantoor, vertelt Elizen. De oplevering van die ruimte is al voor dit voorjaar voorzien: ,,Rond april, mei.'' Het gehele complex beslaat zo'n 12.000 vierkante meter.

Asbest

Overigens wordt er bij de sloopwerkzaamheden aan het V&D-pand ook asbest weggehaald. 'Een beperkte hoeveelheid', beschrijft de gemeente Apeldoorn. Volgens een woordvoerder is er geen enkel gevaar voor bezoekers van de binnenstad.

Apeldoorn is blij met de metamorfose van het gebouw en de komst van nieuwe winkels. Het is een impuls voor de binnenstad; een van de duidelijke speerpunten van burgemeester en wethouders in de komende jaren.