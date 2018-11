Voormalige politieke kanonnen in Apeldoorn stunten weer rond Real-X

Het centrum aan de Vlijtseweg zegt voor het einde te vrezen, nu de gemeentelijke subsidie gekort gaat worden. De gemeente Apeldoorn houdt vooralsnog voet bij stuk; Real-X is al vaker geholpen toen het in de knel zat en de huidige bezuiniging was al aangekondigd. Een aantal politieke partijen vindt echter dat het centrum zo'n grote waarde heeft dat er toch redding moet komen. Vandaag (donderdag) valt daarover een besluit.

Duit

De oud-fractievoorzitters van VVD, PvdA en wat nu Lokaal Apeldoorn is, doen ook een duit in het zakje. Respectievelijk Werner Ludwig, Ton Kunneman en Henk Schutte sprongen ook voor Real-X in de bres toen zij nog in de gemeenteraad zaten. Sterker nog: in hun allerlaatste raadsvergadering in maart 2014 zorgden ze ervoor dat Real-X in een nieuw onderkomen kon trekken. De drie bepaalden samen met Hans Wegman, toen voorman van het CDA en tegenwoordig nog raadslid namens die partij, jarenlang veel van wat er in Apeldoorn gebeurde.

Jammer