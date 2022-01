Voorst krijgt eerste vrouwelijke burgemeester, maar wie is Paula Jorritsma (53) eigenlijk?

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Besmettin­gen ondanks storing naar opnieuw dagrecord, regio IJsselland valt op

In Oost-Nederland zijn vandaag 2092 positieve testen geregistreerd. Dat zijn er 6 meer dan gisteren (2085). Met name de regio IJsselland springt er met 135 bovenuit. In Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn de aantallen gedaald. In werkelijkheid kunnen de aantallen hoger liggen. Door een technische storing zijn de meldingen vandaag niet volledig doorgekomen naar het RIVM.

6 januari