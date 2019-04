Voortzetting zorgpolis Apeldoornse minima nog onzeker

Populair

Gesprek

Plan B

De gemeente zet er op in voor de zomer duidelijkheid te hebben over de minimapolis. Dat is nodig, omdat het tijd vraagt om een en ander goed te organiseren. Inmiddels denkt Apeldoorn daarom ook na over de mogelijkheden die er overblijven als zich geen verzekeraar aandient voor deze taak. ,,We willen graag onze minima tegemoet komen in de zorgkosten. Een collectieve polis is een goede en gebruikelijke vorm daarvoor, maar dan moeten er natuurlijk wel verzekeraars zijn die dat aanbieden’’, verwoordt Dorren in een schriftelijke toelichting. ,,We zijn dan ook met een plan B bezig, voor het geval dát. Daar bedoelen we mee dat we aan het bekijken zijn wat mogelijke alternatieven kunnen zijn.’’ Dorren stelt nog niet te kunnen aangeven wat die alternatieven dan bijvoorbeeld zijn.