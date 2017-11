Voorvrouw markthandel op kieslijst CDA Apeldoorn

3150 euro voor Serious Request door veiling D66

10:12 Een veiling door D66 Apeldoorn heeft vrijdagavond 3150,66 euro opgebracht voor het herenigen van ouders en kinderen die elkaar zijn kwijtgeraakt in conflictgebieden. Dat is het goede doel van Serious Request, de landelijke actie van 3FM die dit jaar Apeldoorn als thuisbasis heeft.