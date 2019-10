Voorzichtig herstel grondwaterstand; waterschap Vallei en Veluwe heft onttrekkingsverbod op

Vanaf donderdag mag in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe weer oppervlaktewater opgepompt worden uit beken en kanalen. Het onttrekkingsverbod werd in het voorjaar ingesteld vanwege de droogte.

Inmiddels is de situatie zo verbeterd dat het onttrekkingsverbod wordt opgeheven. Dat is te danken aan de vele neerslag in september en oktober. Ook is er minder vraag naar water en is minder sprake van verdamping.

Volgens het waterschap bevatten de bovenste bodemlagen nu voldoende vocht, maar zijn de grondwaterstanden in hogere delen van het gebied, waaronder de Veluwe, nog erg laag. Voor volledig herstel is nog een natte winter nodig, zegt het waterschap. In lager geleden gebieden is de grondwaterstand nu normaal.

