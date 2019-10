Voorzichtige steun voor aangekondigde nieuwe boerendemonstraties onder boeren uit Oost- Nederland

Veehouder uit Beemte - Broekland doet (onder voorbehoud) mee: ‘We willen geen oorlog starten’

,,Zolang het om nette demonstraties met een duidelijk doel gaat, zullen wij ook meedoen’’, vertelt veehouder Willeam Schoonhoven uit Beemte- Broekland. De veehouder trok vorige week per trekker naar het Malieveld in Den Haag en is van plan om zich ook volgende week weer aan te sluiten bij de demonstraties die actiegroep Farmers Defence Force vandaag aankondigde. Schoonhoven: ,,We hebben best lang gewacht om onze steun ook hieraan te geven, omdat de acties snel volgen op die van vorige week. Maar we willen openheid over de cijfers en meetmethoden van het RIVM die gebruikt worden rondom het stikstofbeleid. Daar wordt heel vaag over gedaan, we willen openheid zodat er draagvlak kan ontstaan. Daarom zijn we nu toch van plan om volgende week ook aan te sluiten.’’