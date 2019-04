Voorzitter Boon kijkt terug op een gezellige, geslaagde Koningsdag in Apeldoorn

Het duurde vanwege het weer even voordat alles op gang kwam, maar de Stichting Oranjefeesten Apeldoorn kijkt terug op een goed verlopen Koningsdag in Apeldoorn. ,,Het was gewoon een gezellige, als vanouds hartverwarmende dag’’, zegt voorzitter van de stichting Simon Boon.

,,Het leek wel alsof bezoekers het weer even afwachtten, we hebben even een aanloopperiode gehad. Maar tussen 13.30 uur en 16.00 was het gezellig druk, het weer is ons gunstig gezind. Al met al denk ik ook de Koningsdagverkopers een goede omzet hebben gehaald.’’

Lees ook Play Handjevol mensen koopt op laatste moment nog een vergunning voor de Apeldoornse kleedjesmarkt Lees meer

Volgens Boon hebben zich geen incidenten of ongeregeldheden voorgedaan. ,,Iemand is met pijn op de borst wel uit voorzorg met een ambulance even naar het ziekenhuis gegaan. Dan zie je weer dat het goed is dat het Rode Kruis aanwezig is.’’

Concurrentie

Nieuw dit jaar was een deel van de kleedjesmarkt in het Oranjepark. Boon: ,,Dat is iets wat we nog moeten evalueren. Het park is goed bezocht, bezoekers bleven er ook lang. Maar het is nog even de vraag of het elkaar niet bijt dat de kleedjesmarktverkopers en de verkopers van de bazaar beiden in het Oranjepark waren. Toch vind ik het Oranjepark een mooi decor voor de kleedjesmarkt.’’