Vorst of niet, in maart willen de Apeldoorners een ijsje

IJsbereider Klaas Brasjen van Van Swoll opent voor de twaalfde keer op rij zijn ijssalon op de eerste zaterdag in maart. ,,Dat het koud is buiten maakt echt niet uit. Er zijn altijd mensen die ijs willen.'' Brasjen kreeg deze week al een telefoontje van een enthousiasteling met de vraag of de ijssalon al open is. ,,Als de zon schijnt is het best lekker buiten.''

De voorbereidingen bestaan uit het koken van de vanillestokjes, bestellingen plaatsen en zorgen dat de zaak er op en top uitziet. ,,Naast ijs moet je er natuurlijk ook voor zorgen dat je genoeg lepeltjes en slagroom in huis hebt. Er moet aan alles gedacht worden'', vertelt Brasjen. Ook werkt hij hard aan een nieuwe ijsmix. ,,Je wilt je product toch altijd verbeteren en proberen om het ijs nog romiger te maken.''

48 smaken

Komende zaterdag liggen er 48 smaken ijs in de vitrine. Wie hoopt op nieuwe smaken, moet nog even wachten. Deze zijn volgens Brasjen in ontwikkeling en krijgen in de loop van het seizoen een plekje in het aanbod van de ijssalon.

Claudio's ijssalon aan de Deventerstraat in Apeldoorn opent zijn deuren een weekje later. De ijssalon van Claudio Tabbers is dit jaar genomineerd voor 'ijssalon van het jaar 2018.' Ook Claudio is al bezig met de voorbereidingen. Op de vraag of de nominatie extra druk met zich meebrengt, reageert Claudio nuchter: ,,Vorig jaar zijn we tweede geworden, dus toen was het allemaal al goed in orde. De adviezen die we kregen, hebben we destijds meteen in de praktijk gebracht.''

De mystery guest die de jury op zijn ijssalon afstuurt zorgt wel voor zenuwen: ,,Dat vind ik wel heel spannend! Je hebt natuurlijk geen idee wie het zal zijn.'' Op 24 maart wordt de winnaar bekendgemaakt.