Vorstschade op A50 bij Hoenderloo is gerepareerd, stremming voorbij

Verwarring onder kwetsbare bewoners: ‘Wanneer krijgt mijn dochter in Apeldoorn haar vaccinatie?’

11 februari Grote verwarring onder mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden. Terwijl deze doelgroep in instellingen met een arts al is gevaccineerd, is het voor de kwetsbaren in kleinere woonvormen slechts gissen. ,,Wanneer krijgt mijn dochter haar vaccinatie?”