Vraag bij het nieuws: Waar viel de meeste neerslag?

Regen, regen en nog eens regen. Het slechte weer hield eenieder de afgelopen dagen bezig. De boomfeestdag in de gemeente Hellendoorn ging vanwege het slechte weer niet door en bij een basisschool in Ermelo ontstond er zelfs een file van zo’n 350 auto's door de regenritjes van ouders. Hoeveel regen viel er nu precies en waar viel de meeste neerslag in Oost-Nederland?

Hoeveel regen viel er de afgelopen periode?

De afgelopen periode was het nat, natter natst. Ter vergelijking. Tussen 1981 en 2010 viel er in Apeldoorn gemiddeld zo’n 950 mm per jaar. In de afgelopen twee weken viel er in Apeldoorn al 105 mm. Kortom, in de afgelopen twee weken viel al zo’n 11 procent van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag die Apeldoorn normaliter te verwerken krijgt.

De normale jaarsom van de neerslag over de periode 1981-2010.

Waar viel er extreem veel neerslag?

De Veluwe is één van de gebieden in Nederland waar het vaker regent. Dit komt doordat de Veluwe hoger ligt dan andere gebieden. In de hoger gelegen gebieden valt meer neerslag doordat de lucht die tegen de heuvels aanwaait op moet stijgen. Hierbij koelt de lucht af, ontstaan er waterdruppeltjes uit de waterdamp en vormen er (buien)wolken. De meeste neerslag in Oost-Nederland viel in de omgeving van Vierhouten. Daar viel deze maand al 110 mm.

Ook in de steden komt regen relatief vaker voor. In stedelijke gebieden is het vaak warmer doordat er meer stofdeeltjes in de lucht zitten. Het vocht in de lucht kan zich afzetten op de stofdeeltjes. Warme lucht kan meer vocht bevatten met als gevolg zwaardere buien. In Deventer viel deze maand al zo’n 104 mm neerslag.

De hoeveelheid gevallen neerslag in de eerste weken van maart.

Krijgen wij volgende week weer te maken met een regenachtige week?