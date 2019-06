Vraag bij het nieuws: waarom vaccineren sommige christenen niet?

Waarom vaccineren sommige christenen niet?

De keuze om niet te vaccineren hangt soms samen met het christelijk geloof. Hoogleraar systematische theologie Arnold Huijgen van de Theologische Universiteit Apeldoorn denkt niet dat de keuze om wel of niet te vaccineren op één enkele bijbeltekst is gebaseerd. ,,Er zijn meerdere teksten die bij vaccineren gebruikt kunnen worden. De tekst die als belangrijkste reden voor niet vaccineren wordt gezien, is een belijdend geschrift uit de zestiende eeuw: ‘Zondag 10’ van de Heidelbergse Catechismus. Daar staat in dat alle dingen uit Gods hand aan ons toekomen, dus ook gezondheid en ziekte. Dat is hoe sommige mensen het althans uitleggen. Het bezwaar wat erbij gemaakt wordt is dus: als God wil dat jij ziek wordt, dan moet je dat niet proberen te voorkomen met vaccinatie, dan zit je beheersingsdrang in de weg van Gods wil.’’ De passage uit de Heidelbergse Catechismus is volgens Huijgen met afstand dat belangrijkste als het gaat om niet vaccineren. ,,Het is een belijdend geschrift, dat al honderden jaren de grondslag vormt voor de Nederlandse gereformeerde kerk.’’