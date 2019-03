Vraag van de week: Wat haalt een lagere snelheid op de snelweg nou uit voor plaatsen die er dichtbij liggen?

De snelheid op delen van de A1 en A50 gaat omlaag naar 100 kilometer per uur, als het aan de politiek in Apeldoorn ligt. Ook sommige provinciale politici willen lagere limieten op snelwegen, D66 bepleit het landelijk. Dat is beter voor het milieu, veiliger, en gezonder voor de directe omgeving. Hoeveel precies? Dat is niet eenvoudig te zeggen - want afhankelijk van meerdere factoren.

Zorgt een lagere maximum-snelheid voor een schonere lucht?

Ja. Er is minder uitstoot van schadelijke stoffen. Het is daarbij niet zo dat bij elke afname van snelheid, elk aspect van de luchtkwaliteit met sprongen vooruit gaat, becijferde het RIVM eens. Er is veel minder stikstofdioxide - wat grote invloed heeft op de luchtwegen - terwijl de afname van het eveneens schadelijke fijnstof maar beperkt is.

Hoeveel het precies scheelt, is alleen in theorie tot achter de komma te bepalen. Al is het maar omdat niet precies te voorspellen is hoeveel voertuigen de weg op gaan. Bovendien verschillen organisaties, zoals vaker bij rekenmodellen, ook rond dit thema van mening over de exacte effecten.

Hoe zit het met geluid?

Daarvoor geldt hetzelfde: er is een verbetering. Minder hard rijden zorgt inderdaad voor minder geluid. Dat verschil is echter niet per definitie groot; zakken van 130 naar 100 per uur zorgt niet voor een spectaculaire afname van lawaai. Waarbij het geluid bovendien niet alleen van de limiet afhangt. Er spelen meerdere zaken een rol: de samenstelling van autobanden bijvoorbeeld, en het type asfalt. Sommige onderzoekers wijzen er op dat vrachtwagens voor een behoorlijk deel van het geluid zorgen. En omdat die toch een eigen snelheidslimiet hebben, is het voor die categorie nauwelijks relevant of de limiet op 100, 120 of 130 ligt.

En dus?