Vraagtekens ChristenUnie bij logica Zwitsal-brug in Apeldoorn

De tijdelijke oversteek van het kanaal is eind mei op z'n plek gelegd. De aansluiting laat nogal te wensen over, constateert ChristenUnie-raadslid Erik Jan Aalbers. 'Een fietser die vanaf de brug de 2e Sluisweg in rijdt, loopt vast in deze doodlopende weg. Hij/zij moet de weg vervolgen over een (modder-)paadje dat uitkomt tussen geparkeerde auto’s aan de Sleutelbloemstraat', beschrijft Aalbers. En dat leidt tot de vraag: 'Is er wel nagedacht over een logische aansluiting naar Zevenhuizen?'

ChristenUnie gaat het aankaarten tijdens de raadsvergadering van komende donderdag.