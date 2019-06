Vraat van letterzetter kost Apeldoorn achthonderd bomen en een ton aan kap- en herstelkosten

Transgen­der­po­li­ti­cus Haak als ‘Groei & Toekomst’ terug in raad Apeldoorn

10:42 Groei & Toekomst is de naam van de fractie waaronder Lilian Braldt Haak op 20 juni wordt geïnstalleerd in de Apeldoornse gemeenteraad. Haak kan terugkeren in de raad doordat Tamara Kipp haar zetel onlangs inleverde, nadat de VVD haar uit de fractie had gezet omdat ze zich niet onderwierp aan de fractiediscipline.