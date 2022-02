Vrachtwagen kantelt op A50 bij Apeldoorn: met slachtafval bezaaide oprit afgesloten

Eigenaar Apeldoorn­se garage niet vervolgd na veronder­stel­de kilometer­tel­ler­frau­de

De politie zegt niet te kunnen bewijzen dat Harm Schild, eigenaar van Autohuis Wilmers uit Apeldoorn, schuldig is aan kilometertellerfraude. Dat blijkt uit een brief in handen van de Stentor. Daarmee komt er geen strafrechtelijk onderzoek naar de in opspraak geraakte garagehouder. De Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) laat het er niet bij zitten. ,,Het bewijs is overduidelijk”, zegt voorzitter Martin Huisman.

1 februari