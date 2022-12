Vrachtwagen kantelt op A50 bij Loenen: afgesloten snelweg bezaaid met tegels

148 kilometer per uur topsnel­heid op ‘dodenweg’ langs Apeldoorns Kanaal: bijna 300 bekeurin­gen

Met 148 kilometer per uur over een ‘dodenweg’ terwijl 80 de maximumsnelheid is. Dat was de grootste snelheidsovertreding die de politie de afgelopen tijd heeft vastgesteld bij snelheidscontroles langs het Apeldoorns Kanaal. Daarbij werden bijna driehonderd hardrijders beboet.

6 december