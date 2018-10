Vrachtwagen vat vlam op N304 bij Hoenderloo

Kaartver­koop BorrelNood in Grote Kerk gestart

15:01 Wie op vrijdag 16 november bij de BorrelNood in de Grote Kerk aanwezig wil zijn moet daarvoor een kaartje kopen. De tickets kosten 5,- euro. ,,Dat doen we om twee redenen‘’, zegt organisator Frank van der Meulen. ,,Zo weten we zeker dat er niet te veel mensen komen en we hebben een budget om de kosten te dekken.‘’