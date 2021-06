Vrachtwagen verliest lading slachtafval op A50, verkeer staat vast bij knooppunt Beekbergen

Onvrede over populair speelveld­je bij nieuw gemeente­huis in Twello blijft ondanks aanpassin­gen

2 juni Verstoppertje spelen of een lekker potje voetballen op het speelveldje naast basisschool De Wingerd in Twello? Omdat de gemeente Voorst hier parkeerplaatsen voor het nieuwe gemeentehuis aan wil leggen, zou dat snel voorbij kunnen zijn. Nadat er uit allerlei hoeken bezwaar kwam, lijkt de gemeente de plannen aan te passen. Het speelveldje blijft, maar wel op een iets andere plek. Moeder Cecile Wellen is niet tevreden: ,,Ze duwen de plannen er toch doorheen.’’