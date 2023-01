Vrachtwagenchauffeur verliest lading slachtafval op de weg bij Beekbergen

Handbal overzicht Handbal­over­zicht: mooie derby’s in Broekland en Heeten; LHC en SDOL laten duren punten liggen

In de hoofdklasse B won Broekland de derby tegen Nieuw Heeten redelijk eenvoudig, terwijl Heeten en Lettele in de andere burenstrijd elkaar weinig tot niets toegaven. Dalfsen verloor de strijd om de koppositie in de hoofdklasse A en ook LHC en SDOL maakten geen goede beurt.

