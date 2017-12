Vrede op aarde? 'Wij houden oorlogen in stand. God niet'

VideoPeter van der Weerd (54) uit Apeldoorn is dominee van De Basis. Dat is een kerk voor mensen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan. Deze krant legde hem 8 stekelige kerststellingen voor.

1 Een meisje wordt zwanger zonder seks te hebben. De bijbel was de gebroeders Grimm voor met een mooi sprookje.

,,In de hele bijbel kom je bovennatuurlijke dingen tegen. Een meisje dat zwanger wordt zonder seks. Kan niet. Over water lopen. Kan niet. Uit de dood opstaan: kan ook niet. Maar als je gelooft dat God de maker van de wereld is, dan staat hij ook boven de natuurwetten. Smoes van een tienermeisje? Lijkt me niet. Ze vonden het in die tijd godslasterlijk wat ze beweerde.’’

2 Kerst is een typische Hollywood-story: zingende engelen, een baby en een bad guy, Herodes, die vanwege Jezus alle jonge jongetjes in de wijde regio doodt. Fijne start van een verhaal over de ‘redder’ van de mensheid.

,,Je vraagt je dan af: had God dat niet ff kunnen regelen? Maar de mens heeft een vrije wil, we hebben de keus. Het gaat hier om de strijd tussen goed en kwaad. Koning Herodes die op een gruwelijke manier probeert zijn concurrentie uit te schakelen. God kan toch ingrijpen? Zelfs als hij nú aan alle oorlogen een eind zou maken: hoe lang zou die situatie duren denk je? We kunnen naar God wijzen, maar wij houden oorlogen in stand. Hij niet.’’

3 En dat ‘vrede op aarde’. Hoe kun je dat zingen terwijl de wereld in brand staat?

,,Wat die engel aankondigt is vrede op aarde ín mensen die bereid zijn te leven zoals God het heeft bedoeld. Geen uiterlijke vrede, maar vrede in jezelf. We willen graag vrede op aarde, maar we doen het niet omdat we het belangrijkste principe van vrede niet voldoende toepassen: liefde. Dat is superingewikkeld. Egoïsme is veel makkelijker dan altruïsme.’’

4 Religie is de beste reden een oorlog te beginnen.

,,Dat is een broodje aap. Als je naar de geschiedenis kijkt, heeft atheïsme veel meer slachtoffers veroorzaakt. Kijk naar het verleden van bijvoorbeeld China, Rusland en Noord-Korea. Waar het om gaat: de menselijke natuur is niet je andere wang toekeren, maar kwaad met kwaad vergelden. Dat leidt al snel tot oorlog. Dat heeft niets te maken met christendom of religie.’’

5 Jezus zou zich omdraaien in zijn graf als hij kon zien hoe we vooral met de kerstverpakking en minder met de boodschap bezig zijn - ook in kerken.

,,Ik geloof dat hij opgestaan is uit de dood. Dus niks omdraaien in zijn graf. Elk mens zoekt naar geluk. Maar die is vaak beperkt houdbaar. We zoeken rust, vrede, hoop en vooral naar onvoorwaardelijke liefde. Daar hunkert elk mens naar. Met kerst zoeken we vaak naar geluk in iets doen voor een ander. Kijk naar Serious Request, hier in Apeldoorn. Als kerst voorbij is, donderen we in een gat. In januari moeten we de ballenzooi weer opruimen. Die verpakking is de zichtbare buitenkant van ons zoeken naar geluk.’’

6 Pasen is eigenlijk belangrijker, maar nogal bloederig. Lang leve het kerstfeest.

,,Pasen gaat over de opstanding. Jij bedoelt Goede Vrijdag. Het was nodig dat Jezus stierf en uit de dood zou opstaan. Anders was zijn verhaal niet meer geweest dan een zielige vertoning, een mislukte actie. Dan had het kwaad gewonnen. Dat is de kern. Wij eindigen in De Basis kerst altijd met een heenwijzing naar Pasen. Maar het is onbekender, inderdaad. Daarom pakken wij altijd groots uit met kerst. Kerst is cultureel geaccepteerd. Het is niet raar als je dan wel een keer naar de kerk gaat.’’

7 Wie alleen met kerst naar de kerk gaat, kan beter thuis blijven.

,,Nee hoor, van harte welkom juist. Voor veel mensen in De Basis was kerst juist een startmoment om vaker naar de kerk te gaan. We horen vaak dat mensen niet wisten dat een kerk ook zo kan zijn. Ze hadden het idee dat een kerk koud en grijs is, en onbegrijpelijk. Dat ze door een tijdmachine zouden stappen. Maar we zijn modern. Met een kop koffie de zaal in. Goede muziek van een band. De toespraak op zondagochtend is gericht op de beleving van alledag.’’

8 Als ik de geschiedenis mocht herschrijven, dan zou ik dit aanpassen in het kerstverhaal:

,,Aan het verhaal, de geboorte van Jezus en zo, niets. Maar als het kon, zou je natuurlijk het liefst de schaduwzijde wegstrepen. Herodes die als een bezetene tekeer gaat. Natuurlijk. Je hebt altijd het verlangen om wat mensen pijn doet te elimineren.’’