‘Vreemde eenden’ vliegen vol verwachting naar de Veluwe

Het stel betrekt er in de eerste helft van 2020 een hoekwoning in Lombok-Zuid. Omdat deze Eerbeekse nieuwbouwwijk vooral een import-gebeuren (zie kader) wordt, zijn de twee 26-jarigen wat vreemde eenden in de bijt. Zij vliegen namelijk vanuit Nijmegen over naar de Veluwe. ,,Vanwege het werk”, legt Nicole uit. ,,Kim werkt in Wageningen en ik sinds een jaar in Deventer. Ik doe er nu minimaal een uur over om op mijn werk te komen. Dat begint me op te breken.”