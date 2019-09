‘Vreemde’ volleybalinternationals weten kinderen in Apeldoorn van A tot Z te boeien

Als we directeur Frans de Heus niet meerekenen is basisschool De Bongerd een waar juffenbolwerk. Deze donderdagmorgen staan er toch echt twee mannen voor de klas: Just Dronkers en Robbert Andringa. Eigenlijk zouden Sjoerd Hoogendoorn en Gijs van Solkema komen. Maar om logistieke is er te elfder ure gewisseld. Dat maakt voor de kinderen geen verschil. Ze kennen ze allemaal niet.